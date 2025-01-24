Супруга режиссера Чухрая опровергла сообщения о его госпитализации

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Супруга режиссера Павла Чухрая Мария Зверева опровергла информацию о том, что ее муж якобы находится в больнице. Ее слова приводит ТАСС.

До этого в Сети распространились сообщения о том, Чухрая госпитализировали с жалобами на слабость и головокружение.

"Ерунда полная, он жив и здоров. Уехал по делам. Все в порядке, это была какая-то утка, чувствует себя замечательно", – прокомментировала его жена.

Ранее актера Евгения Косырева доставили в больницу прямо из Театра имени Вахтангова. Это случилось перед спектаклем "Утиная охота" из-за плохого самочувствия артиста. Медики оценили состояние Косырева как удовлетворительное.

Однако его решили заменить другим артистом в ближайших постановках. Директор театра Кирилл Крок поделился мнением о том, что артисту предстоит пройти долгое лечение, в связи с чем он нескоро вернется на сцену.