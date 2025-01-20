Театр имени Вахтангова: актер Косырев остается в больнице

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Актер Евгений Косырев, которого госпитализировали из Государственного академического театра имени Вахтангова, все еще находится в медучреждении, рассказал Агентству "Москва" директор театра Кирилл Крок.

Собеседник журналистов также поделился мнением о том, что артисту предстоит пройти долгое лечение, в связи с чем он нескоро вернется на сцену.

"Скажу точно: в ближайшие недели он будет находиться в больнице, поэтому о выписке говорить рано. Это я могу сказать точно", – отметил Крок.

Косырева доставили в больницу в конце декабря 2024 года. Актер начал чувствовать себя плохо перед спектаклем "Утиная охота". После его госпитализации театр был вынужден проводить постановку без его участия.

Позже медики оценивали состояние артиста как удовлетворительное. При этом Крок отмечал, что Косырева заменили другим артистом в ближайших постановках. Директор театра также сообщал, что актер чувствует себя нормально.

