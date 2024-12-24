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24 декабря, 22:01

Культура

Актер Евгений Косырев госпитализирован из Театра имени Вахтангова

Фото: vakhtangov.ru

Актера Евгения Косырева доставили в больницу прямо из Театра имени Вахтангова. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе учреждения.

Представители театра уточнили, что актера доставили в больницу перед спектаклем "Утиная охота" из-за плохого самочувствия. В результате представление состоялось без участия Косырева.

Роль Кушака вместо артиста исполнил Аскар Галимов. При этом в пресс-службе не стали разглашать причину госпитализации.

Ранее народный артист России Борис Щербаков был выписан из больницы после неудачного падения. О его госпитализации стало известно в начале декабря.

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