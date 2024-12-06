Жена актера Бориса Щербакова подтвердила сообщения о его госпитализации

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Народный артист России Борис Щербаков был госпитализирован в одну из больниц столицы, подтвердила в беседе с Агентством "Москва" его жена Татьяна Бронзова.

"Он действительно попал в больницу. У меня у самой уже подскочило давление от происходящего. С Борей все будет хорошо. О подробностях не хочу говорить", – приводит издание ее слова.

Первые сообщения о госпитализации Щербакова начали появляться вечером 5 декабря. Как писали СМИ, у артиста были выявлены перелом лицевой кости и сотрясение головного мозга.

Ранее журналисты также сообщали о госпитализации другого народного артиста Валентина Смирнитского. По данным СМИ, врачи провели ему микрохирургическую операцию по замене хрусталика в глазу.

Однако позже его супруга Лидия Рябцева опровергла эту информацию и заявила, что он чувствует себя хорошо и в это время работал на гастролях в Краснодаре. Сам Смирнитский подтвердил, что чувствует себя нормально, но отказался комментировать информацию об операции.

