Сын режиссера Александра Митты опроверг сообщения об ухудшении здоровья отца

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

Сообщения об ухудшении состояния здоровья народного артиста РФ, режиссера Александра Митты не соответствует действительности. Он чувствует себя нормально, заявил сын Митты Евгений.

"Мой отец чувствует себя нормально. Это абсолютная дезинформация. Все у нас хорошо", – цитирует его Агентство "Москва".

По данным некоторых телеграм-каналов, режиссеру присвоили паллиативный статус. Как отмечалось, якобы Митта не может сам передвигаться. В связи с этим он должен пройти обследование на онкологию.

В предыдущий раз кинорежиссер Митта попал в больницу 13 ноября 2023 года из-за резкого ухудшения самочувствия на фоне пневмонии. Позже его помощник Геннадий Иванов сообщал, что Митта находился под наблюдением врачей в Боткинской больнице. Тогда его состояние оценивалось как тяжелое. По словам Иванова, на здоровье повлиял перенесенный инсульт.

О выписке Митты стало известно только в марте этого года. Однако Иванов не стал раскрывать информацию о том, когда конкретно выписали кинорежиссера.

