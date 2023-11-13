Режиссера Александра Митту экстренно госпитализировали в Москве

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Российского кинорежиссера и сценариста Александра Митту экстренно госпитализировали из его квартиры в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале киношколы Митты.

"Режиссера Александра Митту прямо сейчас экстренно госпитализировали из его квартиры в Москве. По нашей информации, болеющему пневмонией народному артисту РФ стало резко хуже – он не мог даже самостоятельно сидеть", – указано в сообщении.

Уточняется, что состояние режиссера ухудшилось на фоне перенесенного инсульта. В киношколе также сообщили, что днем 12 ноября к Митте приезжала скорая, однако тот отказался от госпитализации, несмотря на рекомендации врачей.

Ранее стало известно, что сооснователь компании Apple 73-летний Стив Возняк был госпитализирован в Мехико до своего планируемого выступления на Всемирном бизнес-форуме. СМИ сообщали, что он был госпитализирован после перенесенного ишемического инсульта головного мозга.

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