Певица Бьянка сообщила, что ей удалили аппендикс

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Певица Бьянка (настоящее имя – Татьяна Липницкая. – Прим. ред.) рассказала, что врачи НИИ скорой помощи имени Склифосовского удалили ей аппендикс.

"Ребят, мне вырезали большой аппендицит (аппендикс. – Прим. ред.). Я после наркоза отхожу еще. Привезли в красивую палату. У меня очень красивый врач. Все хорошо, все в порядке", – сказала Липницкая в видео, которое опубликовано в ее аккаунте в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

По словам Бьянки, накануне она вызвала бригаду скорой помощи, так как почувствовала себя плохо. После обследования медики диагностировали ей аппендицит.

Певица также отметила, что в ближайшие несколько дней не будет участвовать в запланированных мероприятиях, так как ей необходимо время на восстановление.

Ранее звезду сериала "Интерны" Александра Ильина доставили в НИИ имени Склифосовского с острой болью внизу живота. После того как аппендицит подтвердился, актеру провели операцию. Все прошло планово.