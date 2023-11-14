14 ноября, 14:44Культура
Состояние режиссера Митты остается тяжелым
Фото: ТАСС/Елена Никитченко
Состояние режиссера и сценариста Александра Митты остается тяжелым. Сейчас он находится в реанимации, об этом РИА Новости сообщили в медицинском учреждении.
13 ноября режиссера экстренно доставили в больницу из его столичной квартиры. Как сообщила пресс-служба киношколы Митты, народный артист болеет пневмонией и ему стало резко хуже.
Там же добавили, что состояние режиссера ухудшилось на фоне перенесенного инсульта. В киношколе добавили, что днем 12 ноября к Митте приезжала скорая, однако он отказался от госпитализации, несмотря на рекомендации врачей.
Позже помощник режиссера Геннадий Иванов сообщил, что Митта проходит обследование в Боткинской больнице.
"Чувствует себя так более-менее, пока диагноз непонятен", – отметил он.
"Тайны кино": Александр Митта
Читайте также