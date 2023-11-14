Состояние режиссера Митты остается тяжелым

Фото: ТАСС/Елена Никитченко

Состояние режиссера и сценариста Александра Митты остается тяжелым. Сейчас он находится в реанимации, об этом РИА Новости сообщили в медицинском учреждении.

13 ноября режиссера экстренно доставили в больницу из его столичной квартиры. Как сообщила пресс-служба киношколы Митты, народный артист болеет пневмонией и ему стало резко хуже.

Там же добавили, что состояние режиссера ухудшилось на фоне перенесенного инсульта. В киношколе добавили, что днем 12 ноября к Митте приезжала скорая, однако он отказался от госпитализации, несмотря на рекомендации врачей.

Позже помощник режиссера Геннадий Иванов сообщил, что Митта проходит обследование в Боткинской больнице.

"Чувствует себя так более-менее, пока диагноз непонятен", – отметил он.

"Тайны кино": Александр Митта