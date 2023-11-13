Помощник Митты сообщил, что режиссер находится в больнице на обследовании

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Российский режиссер и сценарист Александр Митта в настоящее время проходит обследование в больнице, рассказал его помощник Геннадий Иванов.

"Да, он в Боткинской больнице находится на обследовании, чувствует себя так более-менее, пока диагноз непонятен", – передает РИА Новости его слова.

Ранее в телеграм-канале киношколы Митты сообщили об экстренной госпитализации режиссера. По информации представителей киношколы, болеющему пневмонией народному артисту РФ стало резко хуже на фоне перенесенного инсульта.

Они также рассказали, что днем 12 ноября к Митте приезжала скорая, однако тот отказался от госпитализации, несмотря на рекомендации врачей.



"Тайны кино": Александр Митта