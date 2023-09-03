Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 сентября, 09:51

Культура

В НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского рассказали о состоянии актера Алексея Янина

Фото: kino-teatr.ru

Состояние актера Алексея Янина тяжелое, на данный момент он находится в реанимации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.

"В реанимации неврологии он находится", – говорится в сообщении.

Днем 2 сентября РАМТ сообщал, что Янин якобы скончался в возрасте 40 лет. Отмечалось, что порядка восьми лет актер боролся с последствиями инсульта.

Однако позже эту информацию опровергла жена актера Дарья Янина. Она сообщила, что ее супруг находится в реанимации в тяжелом состоянии. Актер действительно в данный момент находится в коме, но он жив, уточнила Янина.

Пресс-служба Российского академического Молодежного театра (РАМТ) заявила, что сообщения о смерти актера не соответствуют действительности.

Режиссер Глеб Панфилов умер на 90-м году жизни

Читайте также

культура
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика