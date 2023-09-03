03 сентября, 09:51Культура
В НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского рассказали о состоянии актера Алексея Янина
Фото: kino-teatr.ru
Состояние актера Алексея Янина тяжелое, на данный момент он находится в реанимации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.
"В реанимации неврологии он находится", – говорится в сообщении.
Днем 2 сентября РАМТ сообщал, что Янин якобы скончался в возрасте 40 лет. Отмечалось, что порядка восьми лет актер боролся с последствиями инсульта.
Однако позже эту информацию опровергла жена актера Дарья Янина. Она сообщила, что ее супруг находится в реанимации в тяжелом состоянии. Актер действительно в данный момент находится в коме, но он жив, уточнила Янина.
Пресс-служба Российского академического Молодежного театра (РАМТ) заявила, что сообщения о смерти актера не соответствуют действительности.
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