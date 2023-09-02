02 сентября, 12:29Культура
Актер Алексей Янин скончался в возрасте 40 лет
Фото: ramt.ru
Актер Российского академического Молодежного театра Алексей Янин скончался в возрасте 40 лет, сообщается на сайте театра.
Последние восемь лет артист боролся с последствиями тяжелого инсульта. О времени и месте прощания театр объявит дополнительно.
Янин известен публике по ролям в кино и сериалах "Судья", "Сильнее судьбы", "С любимыми не расстаются", "Клуб", "Дочки-матери" и "Студенты".
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