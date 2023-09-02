Жена актера Алексея Янина опровергла информацию о его смерти

Фото: vk.com/ramteatr

Актер Алексей Янин оказался жив, он находится в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом рассказала его супруга Дарья Янина в своем аккаунте в социальной сети Instagram (принадлежит американской компании Meta, которую признали экстремистской, запрещен на территории РФ).

"Сегодня с нашей семьей произошла чудовищная, жестокая ситуация. Новость, которую мы получили утром от представителей НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, оказалась ошибкой", – отметила она.

По словам жены Янина, актер действительно в данный момент находится в коме, но он жив.

Пресс-служба Российского академического Молодежного театра (РАМТ) заявила, что сообщения о смерти актера не соответствуют действительности.

"Простите, что ввели всех в заблуждение предыдущей новостью. Никогда еще писать об ошибках не было настолько радостно!", – указано в телеграм-канале театра.

Сотрудники театра поблагодарили за сопереживание и пожелали Янину скорейшего выздоровления.

Днем 2 сентября РАМТ сообщал, что Янин якобы скончался в возрасте 40 лет. Отмечалось, что порядка восьми лет актер боролся с последствиями инсульта.

