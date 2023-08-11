Актера Игоря Ясуловича выписали из больницы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Народного артиста России Игоря Ясуловича выписали из больницы. О самочувствии актера рассказал его сын Алексей.

"Выписали Игоря Николаевича. Его самочувствие лучше, он уже дома", – передает ТАСС его слова.

Игорь Ясулович находился в больнице с 18 июля. Актер говорил, что чувствует себя "ничего".

В телеграм-каналах при этом писали, что артиста положили в столичную больницу с подозрением на острое повреждение почек. Позже сын актера сообщил, что госпитализация отца плановая, отметив, что остальная информация – это личное дело.

Уже в августе в Сети распространилась информация о том, что Ясуловича перевели в реанимацию. Однако его сын опроверг эти сообщения.



"Тайны кино": Игорь Ясулович