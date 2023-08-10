Директор "Ленкома" заявил, что болезнь не отпускает режиссера Глеба Панфилова

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Лечение режиссера Глеба Панфилова продолжается, болезнь не отпускает его. О его состоянии рассказал директор "Ленкома Марка Захарова" Марк Варшавер.

"К сожалению, болезнь пока не отпускает Глеба Анатольевича, и он остается в больнице и продолжает лечение", – передает РИА Новости его слова.

Однако Варшавер добавил, что Панфилов сейчас чувствует себя нормально и передает приветы. Он выразил надежду на скорое выздоровление режиссера.

О госпитализации Панфилова стало известно 11 мая. Его положили в реанимацию Одинцовской областной больницы с геморрагическим инсультом. Позже его перевели в другую московскую больницу. В институте Склифосовского состояние режиссера оценили как тяжелое.

В июле Варшавер сообщал об удовлетворительном состоянии Панфилова. Тогда же он назвал его уникальным режиссером, подарившим зрителям в театре и кино много интересных образов, и заявил о планах артистов театра встретить Панфилова объятиями.



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