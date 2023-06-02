Жена Михалкова назвала госпитализацию режиссера плановой проверкой

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Здоровье режиссера Никиты Михалкова в порядке, он проходит плановую проверку, сообщает газета "Известия" со ссылкой на супругу деятеля культуры.

"Жив, здоров, плановая проверка", – сказала она.

Зимой Михалкова госпитализировали с гриппом. Тогда его перевели в реанимацию многопрофильной клинической больницы № 52.

После выписки режиссер вернулся к профессиональной деятельности и выступил на сцене Театра сатиры в спектакле "12".

Никита Михалков рассказал о программе 45-го ММКФ