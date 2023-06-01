12:06Культура
Глеб Панфилов остается в тяжелом состоянии в реанимации
Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий
Советский и российский режиссер Глеб Панфилов по-прежнему находится в реанимации, сообщает РИА Новости со ссылкой на НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Как подчеркнули в больнице, он лежит в тяжелом состоянии.
В то же время директор театра "Ленком Марка Захарова" Марк Варшавер сообщил телеканалу "360", что состояние Панфилова улучшилось, его готовят к переводу в реабилитационный центр.
"Дела очень хорошие, потому что его переводят буквально скоро в реабилитационный центр. Какой центр, будет известно через несколько дней", – заявил он.
Варшавер также опроверг информацию об отключении Панфилова от аппарата искусственной вентиляции легких. По его словам, режиссер никогда не был подключен к ИВЛ.
Директор театра рассказал, что Панфилова в больнице ежедневно навещает сын. Режиссер пока не разговаривает, но все понимает.
Панфилова госпитализировали в институт Склифосовского с инсультом головного мозга, которому предшествовало падение. Позднее медики Склифа оценили состояние режиссера как тяжелое.
Панфилов был женат на народной артистке СССР Инне Чуриковой. Она скончалась в январе 2023 года.
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