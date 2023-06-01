Глеб Панфилов остается в тяжелом состоянии в реанимации

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Советский и российский режиссер Глеб Панфилов по-прежнему находится в реанимации, сообщает РИА Новости со ссылкой на НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Как подчеркнули в больнице, он лежит в тяжелом состоянии.

В то же время директор театра "Ленком Марка Захарова" Марк Варшавер сообщил телеканалу "360", что состояние Панфилова улучшилось, его готовят к переводу в реабилитационный центр.

"Дела очень хорошие, потому что его переводят буквально скоро в реабилитационный центр. Какой центр, будет известно через несколько дней", – заявил он.

Варшавер также опроверг информацию об отключении Панфилова от аппарата искусственной вентиляции легких. По его словам, режиссер никогда не был подключен к ИВЛ.

Директор театра рассказал, что Панфилова в больнице ежедневно навещает сын. Режиссер пока не разговаривает, но все понимает.

Панфилова госпитализировали в институт Склифосовского с инсультом головного мозга, которому предшествовало падение. Позднее медики Склифа оценили состояние режиссера как тяжелое.

Панфилов был женат на народной артистке СССР Инне Чуриковой. Она скончалась в январе 2023 года.