Певица Слава рассказала о своем состоянии после госпитализации

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Певица Слава оказалась в больнице из-за затяжного бронхита. Об этом артистка сообщила в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

Она рассказала, что уже находится не в больнице и проходит лечение амбулаторно. Медики выписали ей лекарства и капельницы. Со слов певицы, врачи обещали поставить ее на ноги за несколько дней.

Артистка поделилась, что до госпитализации некоторое время выступала с болезнью и переоценила свои силы.



"Действительно, какая-то большая температура поднялась. Поноса нет", – заметила Слава.

Певица поблагодарила фанатов за поддержку и попросила не переживать за нее, потому что она "человек сильный".

"Буду работать, буду петь. Потому что без работы я не могу", – заключила она.

29 мая певицу экстренно госпитализировали в Москве с подозрением на воспаление легких. Директор артистки уточнил, что врачи решили сделать анализы Славе, потому что ей стало плохо.

Ранее сообщалось о госпитализации главы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Эллы Памфиловой. В телеграм-каналах утверждалось, что Памфилова полностью потеряла голос. В ответ глава ЦИК заявила, что обращение в больницу связано с ларингитом.