15:33Шоу-бизнес
Певица Слава рассказала о своем состоянии после госпитализации
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Певица Слава оказалась в больнице из-за затяжного бронхита. Об этом артистка сообщила в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).
Она рассказала, что уже находится не в больнице и проходит лечение амбулаторно. Медики выписали ей лекарства и капельницы. Со слов певицы, врачи обещали поставить ее на ноги за несколько дней.
Артистка поделилась, что до госпитализации некоторое время выступала с болезнью и переоценила свои силы.
"Действительно, какая-то большая температура поднялась. Поноса нет", – заметила Слава.
Певица поблагодарила фанатов за поддержку и попросила не переживать за нее, потому что она "человек сильный".
"Буду работать, буду петь. Потому что без работы я не могу", – заключила она.
29 мая певицу экстренно госпитализировали в Москве с подозрением на воспаление легких. Директор артистки уточнил, что врачи решили сделать анализы Славе, потому что ей стало плохо.
Ранее сообщалось о госпитализации главы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Эллы Памфиловой. В телеграм-каналах утверждалось, что Памфилова полностью потеряла голос. В ответ глава ЦИК заявила, что обращение в больницу связано с ларингитом.
Певицу Славу госпитализировали в одну из московских клиник – СМИ
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