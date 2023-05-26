Памфилова прокомментировала сообщения о своей госпитализации

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова в беседе с ТАСС прокомментировала сообщения средств массовой информации о своей госпитализации.

По данным СМИ, она обратилась в столичное медучреждение с жалобами на сильную боль в горле. Кроме того, в телеграм-каналах появилась информация, что у Памфиловой полностью пропал голос.

"Это просто обычный <…> ларингит, ничего особенного", – заявила она, комментируя сообщения о своем срочном обращении в медучреждение.

Председатель ЦИК добавила, что уже в субботу, 27 мая, отправится домой. В начале следующей недели она планирует вновь приступить к выполнению рабочих обязанностей.

До этого в Сети появилась информация о госпитализации актрисы Галины Польских. Позже деятель культуры опровергла информацию о внеплановой госпитализации и сообщила, что ложится в медучреждение регулярно для проверки организма.

