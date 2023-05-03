Петросян сообщил о выписке из больницы

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Народного артиста РСФСР Евгения Петросяна выписали из клиники, где он проходил плановую проверку. Об этом сообщает ТАСС.

Отвечая на вопрос, как он себя чувствует, Петросян ответил: "Отлично".

"Плановую проверку закончил", – добавил артист.

Ранее в СМИ появилась информация, что Петросян был госпитализирован. Ему якобы стало плохо в его квартире, у него закружилась голова, после чего супруга артиста вызвала ему скорую помощь.

Петросян опроверг информацию о госпитализации и добавил, что сам приехал в больницу для прохождения планового обследования. Он подчеркнул, что не жалуется на проблемы со здоровьем и посоветовал раз в два года посещать кабинеты врачей для проверки здоровья.

