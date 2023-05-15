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11:39

Культура

Директор "Ленкома" рассказал о состоянии режиссера Панфилова

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

У режиссера и сценариста Глеба Панфилова развилась пневмония, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора театра "Ленком Марка Захарова" Марка Варшавера.

При этом, по словам Варшавера, Панфилов на все реагирует и может говорить.

Ранее режиссера госпитализировали в институт Склифосовского с инсультом головного мозга. Варшавер заявил, что ему предшествовало падение. Позднее медики Склифа оценили состояние режиссера как тяжелое.

Панфилов был женат на родной артистке СССР Инне Чуриковой. Она скончалась в январе 2023 года.

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