11:39Культура
Директор "Ленкома" рассказал о состоянии режиссера Панфилова
Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий
У режиссера и сценариста Глеба Панфилова развилась пневмония, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора театра "Ленком Марка Захарова" Марка Варшавера.
При этом, по словам Варшавера, Панфилов на все реагирует и может говорить.
Ранее режиссера госпитализировали в институт Склифосовского с инсультом головного мозга. Варшавер заявил, что ему предшествовало падение. Позднее медики Склифа оценили состояние режиссера как тяжелое.
Панфилов был женат на родной артистке СССР Инне Чуриковой. Она скончалась в январе 2023 года.
"Вот это любовь!": Инна Чурикова и Глеб Панфилов
Читайте также