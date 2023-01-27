Михалков сообщил о запланированном выходе на сцену после выписки из больницы

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Российский режиссер Никита Михалков сообщил о подготовке к выходу на сцену театра после выздоровления и выписки из медучреждения.

"6 и 7 февраля мы с моими коллегами из Центра театра и кино выйдем на сцену Театра сатиры в спектакле "12". Это актуальная история", – написал Михалков в своем телеграм-канале.

Режиссер уточнил, что театральная постановка призвана рассказать зрителю о сущности свободы и сострадания. Помимо этого, посетителям раскроют особенности человеческой способности, заключающейся во всесторонней помощи людям, оказавшимся в беде.

Михалков был госпитализирован с гриппом 5 января. Позже стало известно о его переводе в реанимацию многопрофильной клинической больницы № 52.

Из медучреждения режиссера выписали 24 января. Сам Михалков сообщил, что для восстановления и реабилитации после болезни ему потребуется еще некоторое время.



Никиту Михалкова выписали из больницы

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