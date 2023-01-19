Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Режиссера и актера Никиту Михалкова перевели в обычную палату из отделения интенсивной терапии, где продолжается его лечение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

"Михалков переведен из реанимации в линейное отделение. Его состояние улучшилось", – отметил собеседник агентства.

Ранее режиссер Николай Бурляев рассказал об улучшении состояния госпитализированного с пневмонией Михалкова. По его словам, Михалков вновь приступил к работе над своими авторскими проектами. Также Бурляев сообщил, что у режиссера хороший аппетит, нормальная температура, а процесс выздоровление идет штатно.

Михалков был доставлен в столичную больницу с гриппом 5 января. Позже стало известно, что председателя Союза кинематографистов РФ перевели в реанимацию столичной больницы № 52.

10 января в своем телеграм-канале "Бесогон" Михалков заявил, что продолжает лечение в больнице. Кроме того, режиссер отметил, что будет сообщать о своем здоровье в "Бесогоне", так как СМИ публикуют неправдоподобную информацию о его состоянии.

Никита Михалков рассказал о своем состоянии после госпитализации

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