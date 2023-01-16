Режиссер Бурляев сообщил об улучшении состояния Михалкова

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Состояние госпитализированного с пневмонией режиссера Никиты Михалкова улучшилось. Он возобновил работу над своими авторскими проектами, заявил режиссер Николай Бурляев. Об этом сообщает телеканал "360".

"Мы говорили по телефону, все нормально, он в рабочем состоянии, все приходит в норму. <...> Его состояние улучшилось", – сказал он.

По словам Бурляева, у Михалкова прекрасный аппетит и нормальная температура. Он отметил, что процесс выздоровления идет штатно.

"Никита Сергеевич работает в палате, читает сценарии и занимается своими проектами", – добавил режиссер.

Михалкова госпитализировали в столичную больницу с гриппом 5 января. Ряд источников сообщил, что у него диагностировали пневмонию.

Позже стало известно, что председателя Союза кинематографистов РФ и президента Московского международного кинофестиваля перевели в реанимацию московской больницы № 52.

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