Директор "Ленкома" рассказал о состоянии режиссера Глеба Панфилова

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Народный артист РСФСР, режиссер Глеб Панфилов находится в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщил директор "Ленкома Марка Захарова" Марк Варшавер.

"Состояние замечательное у Глеба Анатольевича, удовлетворительное. Лечат его врачи, обещают, что все будет хорошо", – цитирует его ТАСС.

Вместе с тем Варшавер высказал надежду на скорейшее выздоровление Панфилова, которого он назвал уникальным режиссером, подарившим зрителям в театре и кино много интересных образов. Он поделился, что в театре планируют встретить выздоровевшего Панфилова объятиями.

О госпитализации Панфилова стало известно 11 мая. Его положили в реанимацию Одинцовской областной больницы с геморрагическим инсультом. Позже его перевели в другую московскую больницу. В институте Склифосовского состояние режиссера оценили как тяжелое.



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