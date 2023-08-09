Сын актера Игоря Ясуловича опроверг информацию о переводе артиста в реанимацию

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Народного артиста России Игоря Ясуловича не переводили в реанимацию. Об этом сообщил сын актера Алексей.

Ранее в Сети распространилась информация о том, что состояние пациента резко ухудшилось, и его положили в реанимацию.

"Все в порядке. Он в обычной палате. Держим кулаки, все, правда, лучше", – передает ТАСС слова сына.

Игоря Ясуловича госпитализировали 18 июля. Актер говорил, что чувствует себя "ничего". По словам артиста, в больнице "все замечательно", есть много аппаратуры.

В телеграм-каналах при этом писали, что Ясуловича положили в столичную больницу с подозрением на острое повреждение почек. Позже сын актера сообщил, что госпитализация отца плановая, отметив, что остальная информация – это личное дело.

Он также подчеркнул, что состояние Ясуловича после госпитализации находится под контролем медиков.



"Звезды советского экрана": Игорь Ясулович