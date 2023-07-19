Сын Игоря Ясуловича опроверг сообщения о том, что самочувствие отца ухудшилось

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Состояние Народного артиста России Игоря Ясуловича после госпитализации находится под контролем медиков, сообщает телеканал "360" со ссылкой на сына актера Алексея.

Таким образом, он опроверг информацию СМИ о том, что самочувствие деятеля искусства резко ухудшилось. Вместе с этим он подтвердил, что его отца еще не выписали из больницы.

"Госпитализация плановая. Остальное – наше дело, врачебная тайна. Все хорошо, все нормально, все под контролем", – поделился он.

Игоря Ясуловича госпитализировали во вторник, 18 июля. Актер сообщал, что чувствует себя "ничего". По словам артиста, в больнице "все замечательно", есть много аппаратуры.

В телеграм-каналах при этом писали, что Ясуловича положили в столичную больницу с подозрением на острое повреждение почек. Позже сын актера заявлял, что госпитализация отца была плановой.

"Тайны кино": Игорь Ясулович