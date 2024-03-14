Российского режиссера Александра Митту выписали из больницы

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

Советского и российского кинорежиссера Александра Митту выписали из медучреждения после того, как в ноябре прошлого года он был экстренно госпитализирован в связи с перенесенным инсультом. Об этом ТАСС рассказал его помощник Геннадий Иванов.

Однако Иванов не стал раскрывать информацию о том, когда конкретно выписали кинорежиссера. При этом он сообщил, что Митта чувствует себя хорошо и уже общается с родными.

Кинорежиссера госпитализировали 13 ноября 2023 года из-за резкого ухудшения самочувствия на фоне пневмонии. Позже его помощник сообщал, что Митта находится под наблюдением врачей в Боткинской больнице. Тогда его состояние оценивалось как тяжелое. По словам Иванова, на здоровье повлиял перенесенный инсульт.

20 ноября стало известно, что Митта все еще находится в больнице, но его состояние оценивалось как средней тяжести. Тогда он лежал в неврологическом отделении для больных с острым нарушением мозгового кровообращения.



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