Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

Режиссер Александр Митта остается в больнице в состоянии средней тяжести, сообщает РИА Новости со ссылкой на медучреждение.

Уточняется, что Митта находится в неврологическом отделении для больных с острым нарушением мозгового кровообращения.

До этого состояние госпитализированного 13 ноября режиссера оценивалось как тяжелое. Он оказался в больнице из-за резкого ухудшения самочувствия на фоне пневмонии.

Позже помощник режиссера Геннадий Иванов сообщал, что Митта находится под наблюдением медиков в Боткинской больнице. На его состояние также оказал влияние перенесенный инсульт.

