Главный раввин РФ госпитализирован после падения во время танцев Симхат Торы

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Главный раввин России Берл Лазар госпитализирован после падения в ходе празднования Симхат Торы в синагоге в Марьиной Роще. Об этом глава департамента общественных связей Федерации еврейских общин РФ Борух Горин написал в своем телеграм-канале.

"Сейчас раввин Лазар в больнице. Вроде ничего страшного, но врачи говорят, что ему нужен покой", – поделился он.

Ранее сообщалось, что ведущий Николай Дроздов обращался в клинику для проверки здоровья. Тогда он говорил о хорошем состоянии и опроверг информацию СМИ о госпитализации.

Позже супруга Дроздова, комментируя информацию из прессы о наличии у него злокачественной опухоли, рассказала, что он находится дома и не болеет онкологией. Кроме того, дочь ведущего Елена возмутилась подобным заявлениям об отце в СМИ.

Николай Дроздов – о Вселенной, природе и воспоминаниях