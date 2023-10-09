09 октября, 11:55Общество
Главный раввин РФ госпитализирован после падения во время танцев Симхат Торы
Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев
Главный раввин России Берл Лазар госпитализирован после падения в ходе празднования Симхат Торы в синагоге в Марьиной Роще. Об этом глава департамента общественных связей Федерации еврейских общин РФ Борух Горин написал в своем телеграм-канале.
"Сейчас раввин Лазар в больнице. Вроде ничего страшного, но врачи говорят, что ему нужен покой", – поделился он.
Ранее сообщалось, что ведущий Николай Дроздов обращался в клинику для проверки здоровья. Тогда он говорил о хорошем состоянии и опроверг информацию СМИ о госпитализации.
Позже супруга Дроздова, комментируя информацию из прессы о наличии у него злокачественной опухоли, рассказала, что он находится дома и не болеет онкологией. Кроме того, дочь ведущего Елена возмутилась подобным заявлениям об отце в СМИ.
Николай Дроздов – о Вселенной, природе и воспоминаниях
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