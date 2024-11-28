28 ноября, 11:53Культура
Жена Смирнитского прокомментировала сообщения о госпитализации артиста
Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмичёнок
Народный артист РФ Валентин Смирнитский чувствует себя хорошо и работает на гастролях в Краснодаре, сообщила его супруга Лидия Рябцева в разговоре с Агентством "Москва".
Ранее СМИ писали, что артиста госпитализировали, а после провели микрохирургическую операцию по замене хрусталика в глазу.
"Если бы он себя плохо чувствовал, он бы не поехал на гастроли", – добавила Рябцева.
В то же время Смирнитский отметил, что чувствует себя нормально, однако отказался комментировать ранее появившуюся информацию об операции. Он заявил, что не может и не будет говорить на эту тему.
Между тем народного артиста РФ Юрия Николаева выписали из больницы. О его госпитализации стало известно 12 ноября. Он рассказывал, что попал в больницу с воспалением легких.
По данным СМИ, еще за несколько дней до госпитализации телеведущий терял сознание и жаловался на плохое самочувствие. Позже сам Николаев рассказывал, что чувствует себя гораздо лучше.