Юрий Куклачев вернулся домой после планового обследования

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Худрук Театра кошек Юрий Куклачев рассказал в беседе с Агентством "Москва", что приехал домой после планового обследования, которое прошел в кардиоцентре.

Однако народный артист РСФСР сообщил, что в ближайшее время он уезжает, так как ему необходимо будет приступить к репетициям.

"К Новому году мы обязательно будем радовать наших граждан", – отметил Куклачев.

Информация о том, что худрук Театра кошек находится на плановом обследовании, появилась 18 ноября. Позже Куклачев опроверг эти слухи. Он сообщил, что ложится на обследование ежегодно.

Народный артист РСФСР добавил, что в больницу пришел "своими ногами". Его сын Дмитрий также рассказал, что отец чувствует себя хорошо и ничего серьезного не произошло.

