Юрий Куклачев вернется домой через несколько дней после планового обследования

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Народный артист РСФСР, художественный руководитель Театра кошек Юрий Куклачев заявил, что вернется домой через пару дней после планового обследования. Об этом он сообщил Агентству "Москва".

Как уточнил артист, он чувствует себя хорошо.

"Через два дня вернусь домой, пока еще нужно обследоваться. И никакой госпитализации нет", – отметил Куклачев.

По словам артиста, он находится на обычном обследовании.

Ранее в СМИ появилась информация о госпитализации Куклачева. Как писали журналисты, артист самостоятельно обратился к медикам. Позже Куклачев опроверг эти слухи.

Дрессировщик рассказал, что ложится на обследование ежегодно. Он также добавил, что в больницу пришел "своими ногами". Сын артиста Дмитрий также сообщил, что Куклачев чувствует себя хорошо и ничего серьезного не произошло.