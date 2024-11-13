Невестка Василия Ливанова подтвердила, что артист находится в реанимации

Фото: ТАСС/Денис Абрамов

Невестка народного артиста РСФСР, актера и режиссера Василия Ливанова Екатерина Ливанова рассказала ТАСС, что артист находится в реанимации. Его госпитализировали 12 ноября.

Накануне в телеграм-каналах появилась информация о госпитализации Ливанова.

"Не очень хорошо себя почувствовал", – объяснила причину Ливанова в разговоре с агентством.

В начале октября актер был доставлен в тяжелом состоянии в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. Спустя время жена Ливанова Елена Арсеньева попросила не беспокоиться за состояние его здоровья, добавив, что от "шумихи лучше никому не делается".

15 октября в медучреждении сообщили, что врачи зафиксировали улучшения состояния здоровья артиста. Немногим позже сын актера Борис Ливанов рассказал о выписке отца из больницы.

Между тем супруга Ливанова неоднократно опровергала информацию СМИ о том, что здоровье ее супруга ухудшается. Так, в конце октября она сообщила, что Ливанов не страдает от проблем с ногами и речью после перенесенного инсульта.