30 октября, 13:43Культура
Супруга Василия Ливанова опровергла слухи о проблемах с речью у актера
Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Супруга народного артиста РСФСР Василия Ливанова Елена Арсеньевна опровергла в беседе с "360" информацию СМИ о том, что у ее мужа появились проблемы с ногами и речью после перенесенного инсульта.
"Он восстанавливается. Все неплохо. Я не знаю, откуда они берут это", – добавила жена Ливанова.
По информации СМИ, актеру ранее вызывали скорую помощь из-за риска четвертого инсульта. Однако Арсеньева подчеркнула, что медиков можно вызвать домой и для того, чтобы поставить укол.
Ранее супруга Ливанова назвала распространение СМИ информации о здоровье ее мужа "атакой лживых сведений". Она также опровергла слухи о том, что у ее мужа обнаружили онкологическое заболевание. По ее словам, актер чувствует себя хорошо и потихоньку восстанавливается, проходя лечение на дому.
В начале октября актер был доставлен в тяжелом состоянии в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. Спустя время жена Ливанова попросила не беспокоиться за состояние здоровья своего мужа, добавив, что от "шумихи лучше никому не делается".
15 октября в медучреждении, где находился артист, сообщили, что врачи зафиксировали улучшения состояния его здоровья. Немногим позже сын Ливанова Борис рассказал о выписке отца из больницы.