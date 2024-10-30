Супруга Василия Ливанова опровергла слухи о проблемах с речью у актера

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Супруга народного артиста РСФСР Василия Ливанова Елена Арсеньевна опровергла в беседе с "360" информацию СМИ о том, что у ее мужа появились проблемы с ногами и речью после перенесенного инсульта.

"Он восстанавливается. Все неплохо. Я не знаю, откуда они берут это", – добавила жена Ливанова.

По информации СМИ, актеру ранее вызывали скорую помощь из-за риска четвертого инсульта. Однако Арсеньева подчеркнула, что медиков можно вызвать домой и для того, чтобы поставить укол.

Ранее супруга Ливанова назвала распространение СМИ информации о здоровье ее мужа "атакой лживых сведений". Она также опровергла слухи о том, что у ее мужа обнаружили онкологическое заболевание. По ее словам, актер чувствует себя хорошо и потихоньку восстанавливается, проходя лечение на дому.

В начале октября актер был доставлен в тяжелом состоянии в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. Спустя время жена Ливанова попросила не беспокоиться за состояние здоровья своего мужа, добавив, что от "шумихи лучше никому не делается".

15 октября в медучреждении, где находился артист, сообщили, что врачи зафиксировали улучшения состояния его здоровья. Немногим позже сын Ливанова Борис рассказал о выписке отца из больницы.