Жена Василия Ливанова заявила об "атаке лживых сведений" из-за сообщений о здоровье актера

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Информация, распространяемая некоторыми СМИ, о здоровье народного артиста РСФСР Василия Ливанова не является действительной и представляет собой "атаку лживых сведений". Об этом заявила супруга актера Елена в беседе с изданием РБК.

Ливанова подчеркнула, что ее супруг "чувствует себя соответственно возрасту".

Между тем некоторые телеграм-каналы сообщали о том, что у актера после выписки из больницы начались проблемы с двигательным аппаратом и ему потребовались ходунки.

Ранее супруга Ливанова также опровергла информацию СМИ о том, что у ее мужа обнаружили онкологическое заболевание. По ее словам, актер чувствует себя хорошо и потихоньку восстанавливается, проходя лечение на дому.

В начале октября Ливанов был доставлен в тяжелом состоянии в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. Спустя время супруга актера попросила не беспокоиться за состояние здоровья своего мужа, добавив, что от "шумихи лучше никому не делается".

15 октября в медучреждении, где находился артист, сообщили, что врачи зафиксировали улучшения состояния его здоровья. Немногим позже сын Ливанова Борис рассказал о выписке отца из больницы.