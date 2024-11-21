Жена Ливанова Елена: актер чувствует себя хорошо после выписки из больницы

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Супруга актера Василия Ливанова Елена рассказала в беседе с Агентством "Москва", что ее муж с учетом возраста чувствует себя хорошо после выписки из больницы.

"Он не хотел оставаться в больнице. И зачем ему находиться там, если помощь ему больше не требуется", – отметила супруга народного артиста РСФСР.

О госпитализации Ливанова в реанимацию стало известно от его невестки Екатерины 12 ноября. Как она сообщала, актер почувствовал себя плохо. В НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского тогда оценили состояние народного артиста РСФСР как средней тяжести.

Спустя время друг Ливанова поэт-песенник Юрий Энтин назвал госпитализацию актера рядовой. По его словам, у народного артиста РСФСР иногда скачет давление, поэтому его кладут в реанимацию, стабилизируют его состояние и отпускают домой.

Ливанова 18 ноября выписали из больницы. Супруга актера тогда рассказала, что состояние народного артиста РСФСР сильно улучшилось.

