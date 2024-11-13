Склиф: артист Ливанов находится в реанимации в состоянии средней тяжести

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Народный артист РСФСР, актер и режиссер Василий Ливанов находится в реанимации в состоянии средней тяжести в Научно-исследовательском институте (НИИ) скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на медучреждение.

О госпитализации артиста в реанимацию 12 ноября рассказала его невестка Екатерина Ливанова. По ее словам, Ливанов почувствовал себя не очень хорошо.

В начале октября актер был доставлен в тяжелом состоянии в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. Спустя время жена Ливанова Елена Арсеньева попросила не беспокоиться за состояние его здоровья, добавив, что от "шумихи лучше никому не делается".

15 октября в медучреждении сообщили, что врачи зафиксировали улучшения состояния здоровья артиста. Немногим позже сын актера Борис Ливанов рассказал о выписке отца из больницы.