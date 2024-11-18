Актера Василия Ливанова выписали из больницы

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Супруга актера и режиссера Василия Ливанова Елена рассказала в беседе с ТАСС, что ее мужа выписали из больницы. Она также сообщила, что состояние народного артиста РСФСР сильно улучшилось.

О госпитализации Ливанова в реанимацию рассказала его невестка Екатерина 12 ноября. Как она утверждала, актер почувствовал себя плохо.

В НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского тогда оценили состояние народного артиста РСФСР как средней тяжести.

Спустя время друг Ливанова поэт-песенник Юрий Энтин назвал госпитализацию актера рядовой. Он уточнил, что у народного артиста РСФСР иногда скачет давление, поэтому его кладут в реанимацию, стабилизируют его состояние и отпускают домой.

