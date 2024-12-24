Актер Борис Щербаков выписан из больницы

Фото: ТАСС/Елена Никитченко

Народный артист России Борис Щербаков выписан из больницы после неудачного падения. Об этом он рассказал Агентству "Москва".

"Уже дома нахожусь. Конечно, надо будет еще восстанавливаться, но сейчас уже все хорошо", – рассказал актер.

О госпитализации Щербакова стало известно в начале декабря. По данными СМИ, после падения он получил перелом лицевой кости и сотрясение мозга.

Спустя время сын Щербакова Василий рассказал, что отца успешно прооперировали и он идет на поправку. Он также опроверг сведения о том, что у артиста якобы нашли пневмонию и перевели в реанимацию.

Нормальное самочувствие актера также подтвердила его супруга Татьяна Бронзова.