Сын Бориса Щербакова опроверг информацию об ухудшении состояния артиста

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Сын Бориса Щербакова Василий опроверг информацию о пневмонии у артиста и переводе его в реанимации. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Мы справляемся. Все будет хорошо. Нет повода для беспокойства", – уточнил Щербаков.

Журналисты писали, что у артиста развилась пневмония, из-за чего ему потребовался перевод в реанимацию. Также СМИ писали, что Щербаков находится в тяжелом состоянии.

Ранее сын актера рассказал, что Щербаков идет на поправку после операции. О госпитализации артиста стало известно в начале декабря.

СМИ писали, что у него выявлены перелом лицевой кости и сотрясение головного мозга после неудачного падения. В свою очередь, супруга Щербакова подтвердила, что актер находится в больнице, однако другие подробности она приводить не стала.

Позже сын актера заявил, что Щербакова успешно прооперировали в Москве, после чего его самочувствие улучшилось.