Телеведущий Юрий Николаев подтвердил госпитализацию с переломом бедра

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Народный артист РФ, телеведущий Юрий Николаев рассказал RT, что попал в больницу с переломом бедра.

"Сейчас я под капельницей лежу. Но ничего страшного нет", – отметил телеведущий.

При этом Николаев изначально думал, что у него ушиб.

Немногим ранее о госпитализации народного артиста рассказала его супруга Элеонора Агентству "Москва". Она сообщала, что Николаев проходит обследование в медицинском учреждении, однако на тот момент о переломе не было известно точно.

Днем 13 января СМИ писали о госпитализации Николаева. Журналисты утверждали, что телеведущий упал дома, из-за чего сломал кость.

В ноябре прошлого года Николаев попал в больницу с воспалением легких. По данным СМИ, еще за несколько дней до госпитализации телеведущий терял сознание и жаловался на плохое самочувствие. Позже сам Николаев рассказывал, что чувствует себя гораздо лучше. Его выписали домой с хорошим самочувствием.