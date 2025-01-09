Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 января, 18:51

Культура
Главная / Новости /

Актер Евгений Косырев остается в больнице в удовлетворительном состоянии

В Театре имени Вахтангова рассказали о состоянии актера Евгения Косырева

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Актер Евгений Косырев находится в больнице в удовлетворительном состоянии. Об этом рассказал директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок в беседе с Агентством "Москва".

Ранее Крок отмечал, что госпитализированного артиста заменили другим актером в ближайших постановках театра.

Косырева доставили в медицинское учреждение прямо из театра в конце декабря 2024 года. Актер почувствовал себя плохо перед спектаклем "Утиная охота". В связи с этим постановку пришлось проводить без его участия.

Читайте также


культура
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика