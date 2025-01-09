Актер Евгений Косырев остается в больнице в удовлетворительном состоянии

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Актер Евгений Косырев находится в больнице в удовлетворительном состоянии. Об этом рассказал директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок в беседе с Агентством "Москва".

Ранее Крок отмечал, что госпитализированного артиста заменили другим актером в ближайших постановках театра.

Косырева доставили в медицинское учреждение прямо из театра в конце декабря 2024 года. Актер почувствовал себя плохо перед спектаклем "Утиная охота". В связи с этим постановку пришлось проводить без его участия.

