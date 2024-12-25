Актер Борис Щербаков может вернуться на сцену уже через пару недель

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Народный артист России Борис Щербаков сможет вернуться к работе на сцене через пару недель. Об этом рассказал сын актера Василий Агентству "Москва".

"А пока ему надо полностью восстановиться после такой травмы. Он делает это дома", – отметил сын актера.

Накануне сам Щербаков заявлял, что готов вернуться на сцену хоть сейчас. Однако он считает правильным пройти период восстановления после больницы и неудачного падения.

О госпитализации Щербакова стало известно в начале декабря. По данным СМИ, после падения он получил перелом лицевой кости и сотрясение мозга.

Спустя время сын Щербакова рассказал, что отца успешно прооперировали и он идет на поправку. Он также опроверг сведения о том, что у артиста якобы нашли пневмонию и перевели в реанимацию.

Нормальное самочувствие актера также подтвердила его супруга Татьяна Бронзова.