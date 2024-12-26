Сын Бориса Щербакова опроверг слухи об отказе отца ставить кардиостимулятор

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Сын народного артиста России Бориса Щербакова Василий назвал ложной информацию о том, что актер отказывается от установки кардиостимулятора. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

Также он опроверг слухи об отеке спинного мозга у Щербакова, который сейчас находится дома.

Накануне Василий рассказал, что артист сможет вернуться к работе через пару недель.

О госпитализации Щербакова стало известно в начале декабря. По данным СМИ, после падения он получил перелом лицевой кости и сотрясение мозга.

Спустя время сын Щербакова рассказал, что отца успешно прооперировали и он идет на поправку.

Нормальное самочувствие актера также подтвердила его супруга Татьяна Бронзова.