Сын Бориса Щербакова опроверг слухи об отказе отца ставить кардиостимулятор

26 декабря, 14:36Культура
Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Сын народного артиста России Бориса Щербакова Василий назвал ложной информацию о том, что актер отказывается от установки кардиостимулятора. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".
Также он опроверг слухи об отеке спинного мозга у Щербакова, который сейчас находится дома.
Накануне Василий рассказал, что артист сможет вернуться к работе через пару недель.
О госпитализации Щербакова стало известно в начале декабря. По данным СМИ, после падения он получил перелом лицевой кости и сотрясение мозга.
Спустя время сын Щербакова рассказал, что отца успешно прооперировали и он идет на поправку.
Нормальное самочувствие актера также подтвердила его супруга Татьяна Бронзова.