Кинорежиссер Юрий Щербаков умер в возрасте 79 лет

Фото: телеграм-канал "Союз кинематографистов РФ"

Кинорежиссер Юрий Щербаков умер на 80-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

Уточняется, что Щербаков ушел из жизни еще 27 ноября.

"Человек творческий и талантливый, виртуозно владеющий камерой кинооператор Юрий Щербаков стал известен фильмами "Бригадир ГРОЗ", "Полярный вариант", "Под стук колес". Как режиссер был известен фильмами "Исповедь дьявола", "Я выбираю любовь", "Служение" <...> и многими другими", – отмечается в сообщении.

В Союзе кинематографистов добавили, что многие работы Щербакова были участниками, призерами и дипломантами различных кинофестивалей и кинопросмотров.

Щербаков родился 28 апреля 1945 года в городе Ростове-на-Дону. В 1977 году был принят в Союз кинематографистов СССР. Позже его избрали художественным руководителем объединения "Контакт". С 2009 по 2012 год работал преподавателем первой категории режиссерского и операторского мастерства Ростовского колледжа культуры.