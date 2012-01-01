Ксения Собчак прокомментировала состояние впавшего в кому Тиграна Кеосаяна

Тигран Кеосаян впал в кому после клинической смерти. Телеведущего и его супругу, журналиста Маргариту Симоньян, уже поддержали многие знаменитости. Что известно о состоянии Кеосаяна на сегодняшний день – в материале Москвы 24.

"Молитесь за него"

Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов

8 января главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила в своем телеграм-канале, что ее супруг, 59-летний режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян впал в кому после клинической смерти.

"До последнего не хотела, но, поскольку уже начали звонить репортеры, напишу сама. Мой муж, Тигран Кеосаян, пережил клиническую смерть и находится в коме. У него, как многие знают, давным-давно очень больное сердце. Я не умею записывать кружочки в реанимации и делать селфи своих рыданий, поэтому прошу простить меня, что не пишу в соцсети", – написала она.





Маргарита Симоньян главный редактор RT Тиграна мама, как и моя, живут с нами. Описывать состояние женщины, которая два года назад потеряла старшего сына, а теперь из последних сил ждет, что Господь смилостивится над младшим, невозможно. Тех, кто любит Тиграна, осмелюсь попросить молиться за него.

По данным телеграм-канала Baza, Кеосаян попал в больницу еще в конце декабря 2024 года. Врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое.

СМИ отмечали, что проблемы с сердцем беспокоили Кеосаяна уже много лет. В январе 2008-го он был госпитализирован в предынфарктном состоянии и прошел курс лечения в Научном центре сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева: там режиссеру провели операцию и установили стент в артерию для восстановления кровотока.

В 2010 году у Кеосаяна возникли аналогичные симптомы, и он снова оказался в больнице. Тогда, по данным СМИ, медики диагностировали у него острый инфаркт миокарда и провели повторный курс стентирования.

В 2019-м Маргарита Симоньян дала интервью телеведущей Лере Кудрявцевой: в частности, она переживала, что, имея проблемы со здоровьем, муж никак не может бросить курить.

"Вот у тебя больное сердце, а ты травишь себя самого. У него два инфаркта и семь стентов", – обратилась тогда Симоньян к супругу, который также пришел в студию.

В 2022 году в интервью газете "Новое время" сам телеведущий назвал себя "человеком за 50, с тремя инфарктами, с семью стентами, с кардиостимулятором".

"Верю, что Тигран справится"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Скорейшего выздоровления телеведущему уже пожелали журналисты, политики и другие медийные личности. Свою поддержку выразил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.



Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ Это мой друг, он сейчас болеет, и мы желаем ему скорейшего здоровья.

На новости о состоянии Кеосаяна отреагировала и Ксения Собчак. В соцсетях журналист отметила, что лично не знакома с ним, но знает, что "Маргарита его очень любит" (супруги поженились в 2022 году и воспитывают троих детей).

"Каждый день она ездит к нему и проводит много времени рядом, и это все происходит уже, увы, какое-то довольно долгое время (он в больнице, где находятся по случайности и мои подопечные из фонда). Пусть жизнь победит смерть", – добавила она.

Высказался и главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян.

"Верю, что Тигран справится и к нам вернется. Молимся", – написал он в своем телеграм-канале.

В свою очередь, писатель Захар Прилепин в своих соцсетях восхитился отношениями Симоньян и Кеосаяна и поддержал супругов в тяжелый момент.

"Да Боже мой. Какой хороший, светлый, добрый мужик Тигран. Милая Маргарита. Как радостно всегда было видеть удивительные их отношения", – написал он.

Прилепин также призвал молиться за телеведущего.