В Кремле пожелали телеведущему Тиграну Кеосаяну скорейшего выздоровления

Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков пожелал режиссеру и телеведущему Тиграну Кеосаяну скорейшего выздоровления после новости о том, что тот находится в коме после пережитой клинической смерти.

"Это мой друг, он сейчас болеет, и мы желаем ему скорейшего здоровья", – сказал политик на брифинге.

Кеосаян пережил клиническую смерть и находится в коме, рассказала ранее его супруга, главный редактор RT Маргарита Симоньян. По ее словам, у телеведущего больное сердце. Она призвала всех, кто любит Кеосаяна, помолиться за него.

Ранее актера Евгения Косырева доставили в больницу из Театра имени Вахтангова перед спектаклем "Утиная охота" из-за плохого самочувствия. Представление прошло без участия Косырева. При этом в пресс-службе театра не уточнили причину госпитализации актера.