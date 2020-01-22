Маргарита Симоньян опровергла данные о своей госпитализации

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Главный редактор канала RT Маргарита Симоньян прокомментировала информацию о своей госпитализации.

"В связи с сообщениями не отошедших от новогодних праздников СМИ о том, что у меня сердечный приступ, заявляю, что у меня нет и не может быть сердечного приступа по той простой причине, что у меня нет сердца", – написала она в своем канале в Telegram.

Ранее появились данные о том, что главред RT Маргарита Симоньян оказалась в реанимации. Ее якобы доставили в институт имени Н. В. Склифосовского из-за проблем сердцем. Сообщалось, что журналистку забрали из здания на Старой площади, где ей стало плохо во время совещания.

В июне 2019 года Симоньян госпитализировали после инцидента на радио. Врачи поставили ей диагноз угрозы позднего выкидыша в связи с психоэмоциональным стрессом. Он возник на фоне встречи с Любовью Соболь, которая стала задавать журналистке вопросы. Главред RT отказалась от комментариев, заявив, что об интервью нужно договариваться через пресс-службу.