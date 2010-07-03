Фото: twitter.com/SobolLubov

Главного редактора RT и МИА "Россия сегодня" Маргариту Симоньян выписали из больницы. Она опубликовала в соцсети фотографию выписки, в которой указан диагноз: "Угроза позднего выкидыша. ОАГА" в связи с психоэмоциональным стрессом.

"Вот с таким диагнозом меня только что выписали. Несколько капельниц и строгий медицинский контроль – огромное спасибо врачам. Прошу прощения у всех, с кем должна была встретиться в Питере", – написала Симоньян в Twitter.

Ранее ее госпитализировали после инцидента на радио "Эхо Москвы". Симоньян пришла на эфир радиостанции, где у входа ее встретила кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь с включенной камерой.

Юрист начала задавать Симоньян вопросы. Главред RT отказалась от комментариев, заявив, что об интервью нужно договариваться через пресс-службу.

Однако Соболь продолжила следовать за Симоньян. При этом медиаменеджер попросила сотрудников радиостанции изолировать ее, поскольку ей нельзя нервничать.