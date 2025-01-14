Театр им. Вахтангова: актер Косырев чувствует себя нормально, но остается в больнице

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Актер Евгений Косырев, которого госпитализировали из Государственного академического театра имени Вахтангова, чувствует себя нормально, рассказал в беседе с Агентством "Москва" директор учреждения Кирилл Крок.

Тем не менее артиста еще не выписали и он продолжает проходить лечение, находясь в медицинском учреждении.

Косырева доставили в больницу в конце декабря 2024 года. Актер начал чувствовать себя плохо перед спектаклем "Утиная охота". После его госпитализации театр был вынужден проводить постановку без его участия.

Позже медики оценивали состояние артиста как удовлетворительное. При этом Крок отмечал, что Косырева заменили другим артистом в ближайших постановках театра.

